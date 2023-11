Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [19.11.2023 r.]

Do naszej daty urodzenia przypisany jest znak zodiaku. Układ gwiazd i planet wpływa na nasz charakter i różne aspekty naszego życia, również na sferę finansową.

12 znaków zodiaku

Strefę niebieską, która ma 360 stopni, astrolodzy podzielili na 12 równych części - stąd wzięły się znaki zodiaku. Każda część sfery to jeden znak zodiaku, wyznaczający trwający jeden miesiąc sezon astrologiczny. Każdy znak zodiaku to konkretny układ gwiazd na niebie, dlatego tak wiele można wyczytać z układu tych gwiazd o tym, co danemu znakowi zodiaku przygotował los.

Wyróżnia się 12 astrologicznych znaków zodiaku. Są to: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Panna, Lew, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik oraz Ryby.