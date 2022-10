Te znaki zodiaku mają magiczne zdolności. Czują i wiedzą więcej od reszty społeczeństwa [26.10.2022]

Niektóre znaki zodiaku maja większe predyspozycje do posiadania zdolności paranormalnych. Ich magiczne moce, którymi obdarzyły ich gwiazdy sprawiają, że są w stanie zobaczyć i poczuć więcej od przeciętnych osób, a nawet przewidywać przyszłość czy wpływać na osoby i przedmioty w swoim otoczeniu!

Choć znaki te na pozór nie wyróżniają się niczym pośród społeczeństwa, to wielu ludzi chętnie obdarza ich zaufaniem - zwierza się i zwraca do nich po porady. Znaki zodiaku o magicznych zdolnościach są bardzo wrażliwe z charakteru, dlatego mają większe skłonności do wpadania w melancholię.