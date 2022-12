Te znaki zodiaku nie potrafią się dogadać. One potrzebują czasu, aby się polubić [3.12.2022]

Horoskop to a astrologii przepowiednia mówiąca o naszej przyszłości zapisane w gwiazdach. To pseudonauka, choć dla wielu to znak jak postępować.

Podobnie jak inne metody wróżbiarskie, horoskopy nie są uznawane przez współczesną naukę, a ich krytycy często zauważają, że wiele horoskopów wykorzystuje tendencyjność poznawczą i opierają się na ogólnikach.