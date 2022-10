Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być ze sobą. Ich związek skazany jest na klęskę [10.10.2022 r.]

Każdemu z nas pisana jest druga połówka jabłka. Niestety droga do znalezienia jej nie zawsze jest usłana różami. Według astrologów to właśnie horoskop może określać, które znaki zodiaku nie stworzą trwałej relacji. Związek między tymi znakami zodiaku skazany jest na klęskę. Chyba, że partnerzy bardzo się postarają i zmienią, to co zapisane jest im w gwiazdach.