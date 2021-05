Te znaki zodiaku są najbardziej niewierne. Związek z nimi jest ogromnym ryzykiem! [lista - 23.05.21]

NOWE Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 23.05.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

23.05.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Otwórzmy dzisiaj nasze serca na dar Ducha Świętego, który daje odczuć całe piękno i prawdę miłości Boga w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał. I przynagla nas do wyjścia, do dawania świadectwa o tej Miłości, która zawsze poprzedza nas ze swoim miłosierdziem #Pięćdziesiątnica. ”