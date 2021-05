Te znaki zodiaku są najlepszymi kucharzami. Ich potrawy to niebo w gębie! [lista - 11.05.2021 r.]

NOWE Najlepsze restauracje w Bydgoszczy według rankingu użytkowników portalu Tripadvisor

Miasto i bydgoscy restauratorzy szykują się do otwarcia letnich ogródków, w których klienci będą mogli zasiąść od połowy maja 2021 r. Dotąd restauratorzy, choć nie mogli zapraszać do siebie, oferowali swe specjały na wynos. Zajrzeliśmy na jeden z największych na świecie portali z opiniami turystów i mieszkańców, by sprawdzić, które z restauracji w Bydgoszczy cieszą się najlepszą opinią i dlaczego.