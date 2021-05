Te znaki zodiaku to największe marudy! Oto co mówią horoskopy [lista - 15.05.2021 r.]

Ile można zarobić w euro? Oto oferty pracy sezonowej na Zachodzie [stawki]

Koronawirus wywrócił wszystko do góry nogami, ale odnalezienie ofert pracy sezonowej poza granicami Polski, nie jest trudne. Ba, wielu pracodawców chce nadgonić straty spowodowane lockodownem, więc rąk do pracy potrzeba jeszcze więcej. Przejrzeliśmy dla Was najnowsze propozycje zatrudnienia w krajach unijnych. Łączy je fakt, że dotyczą zajęć związanych z ogrodnictwem i rolnictwem. Sprawdźcie, ile można zarobić np. przy pieleniu chwastów czy dbaniu o paprykę.