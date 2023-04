Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji.

Obecnie ponad połowa Polaków (55%) twierdzi, że czyta horoskopy, w tym co dziewiąty (11%) robi to często. Zainteresowanie tego typu lekturą deklarują nie tylko kobiety (63%), ale również niemal połowa (45%) mężczyzn. Nie wszyscy przyznają się do czytania horoskopów. Oczywiście nie każdy kto je czyta wierzy w nie.

Podobnie jak inne metody wróżbiarskie, horoskopy nie są uznawane przez współczesną naukę, a ich krytycy często zauważają, że wiele horoskopów wykorzystuje tendencyjność poznawczą i celowo ogólnikowe sformułowania, by stworzyć iluzję skuteczności. Mimo tego horoskopy cieszą się dużą popularnością.