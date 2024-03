Te znane leki zostały wycofane z aptek! Nowe ostrzeżenie GIF - Paracetamol wstrzymany w obrocie

Ten znany lek - Paracetamol - wstrzymany w obrocie w Polsce

Paracetamol wstrzymany w obrocie w Polsce - ważna decyzja GIF

- Spółka Aflofarm Farmacja Polska przesłała do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wyniki podjętych działań wyjaśniających, które nie potwierdziły zgłoszonych nieprawidłowości. W toku dalszego postępowania, podmiot odpowiedzialny podtrzymał swoje stanowisko, że nie zidentyfikował problemu jakościowego z przedmiotowym produktem leczniczym. Jednocześnie nie odniósł się do wątpliwości organu w zakresie ryzyka jakie może stanowić problem z uzyskaniem jednorodnej zawiesiny i nie przedstawił dowodów braku wpływu osadu pozostającego na dnie butelki na zawartość substancji czynnej i właściwe dawkowanie przedmiotowego produktu - czytamy w komunikacie na stronie GIF.

GIF wycofuje lek. Czy pacjenci dostaną zwrot pieniędzy?

Przepisy prawa nie normują tego, co powinien zrobić pacjent. Nie ma informacji o tym, że pacjent powinien produkt oddać do apteki i dostanie zwrot pieniędzy. Jeśli zatem pacjent ma w domu lek wycofany z aptek, powinien dla własnego bezpieczeństwa zaprzestać jego stosowania i oddać go do utylizacji, np. w specjalnych punktach w aptekach. Nie ma szans na zwrot pieniędzy, szczególnie jeśli byłby to lek refundowany - wyjaśnia Hanna Borowiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.