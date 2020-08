Te zwierzęta spotkasz w kujawsko-pomorskich lasach. Zdjęcia leśników i z fotopułapek

Jadowita żmija, łagodna beznoga jaszczurka, lubiące się pluskać w kałużach sarny i dziki, ale też groźna mniszka - to niektórzy z mieszkańców lasów nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, który obejmuje swoim zasięgiem teren Kujawsko-Pomorskiego. Czasem nawet leśnicy są zaskoczeni tym, kogo spotkali na leśnej drodze. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmików publikowanych przez nadleśnictwa z regionu --->Samica łosia, to łosza lub klępa.

pixabay.com/Danny112/Zdjęcie ilustracyjne