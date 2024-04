Tego lepiej nie wkładać do zmywarki. Oto najczęstsze błędy - przez to zmywarka nie domywa naczyń [16.04.2024] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Czego nie wkładać do zmywarki? Co powinno zostać umyte ręcznie? Ta lista może być zaskoczeniem. W ten sposób można zniszczyć naczynia a nawet samą zmywarkę. Sprawdź koniecznie >>>>> Janusz Wojtowicz Zobacz galerię (20 zdjęć)

Zmywarka to urządzenie, które w wielu domach jest włączana nawet codziennie. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez zmywarki. Ale lepiej uważać, co się wkłada do zmywarki, bo można wyrządzić wiele szkody. Oto lista rzeczy, których nie należy wkładać do zmywarki - w ten sposób można zniszczyć naczynia a nawet samą zmywarkę. Takie błędy popełniamy najczęściej, korzystając ze zmywarki. Sprawdź, czy też tak robisz.