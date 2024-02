Tego nie dodawaj do sałatki. Oto najgorsze dodatki - przez to sałatki są niezdrowe i kaloryczne [1.02.24] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Jakie dodatki do sałatki są najgorsze? Czego lepiej nie dodawać do sałatki? Sałatka może wydawać się jednym z najzdrowszych dań nie tylko przy odchudzaniu ale i w codziennej diecie. Okazuje się jednak, że wystarczy jeden dodatek, by zdrowa sałatka stała się bardzo kaloryczna i szkodliwa dla zdrowia. Zebraliśmy najgorsze dodatki do sałatek. Zobacz teraz w naszej galerii, jakich produktów lepiej nie dodawać do sałatki.