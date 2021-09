Tego nie jedz przed egzaminem na prawo jazdy! Tych produktów lepiej unikać w dniu egzaminu [lista]

To, co jemy, wpływa na cały nasz organizm - zarówno na kondycję fizyczną, jak i psychikę. Jedzenie wpływa między innymi na nastrój, zdolność koncentrowania uwagi czy poziom energii. To co zjemy, może też mieć wpływa na to, jak poradzimy sobie na egzaminie na prawo jazdy. Produkty, po które sięgniemy do jedzenia i picia przed egzaminem mogą w różny sposób wpłynąć na ciało, czasami z poważnymi negatywnymi konsekwencjami.Zobacz, czego lepiej nie jeść przed egzaminem na prawo jazdy. Oto lista produktów spożywczych, których lepiej unikać w dniu testu >>>>>

Krzysztof Kapica