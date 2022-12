Tego nie może zabrać nam komornik. Mamy listę rzeczy zwolnionych spod egzekucji komorniczej [24.12.2022 r.]

Postępowanie egzekucyjne jest ściśle sformalizowane. Oznacza to, że istnieje grupa przedmiotów, które nie mogą być zajęte przez komornika. O czym dokładnie mowa?

Postępowanie komornicze może wiązać się z zajęciem majątku rzeczowego - ruchomości i nieruchomości. Komornik nie ma prawa do rzeczy nie należących do dłużnika - nawet jeśli te znajdują się w mieszkaniu. Egzekucja dotyczy jedynie tych nieruchomości, ruchomości oraz świadczeń, które należą do dłużnika.