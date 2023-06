Tego nie można robić na ogrodach działkowych. Za to można dostać karę w 2023 roku [13.06.2023]

Koniecznie zobacz: Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki . One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne

Ogródki działkowe ROD należą do Polskiego Związku Działkowców (PZD) i każdy z członków może otrzymać własny ogród w dzierżawę.

Ogród działkowy obszar gruntu rolnego podzielony na działki przeznaczone pod uprawy ogrodowe i oddane w użytkowanie osób fizycznych, wyposażony w urządzenia niezbędne do prowadzenia upraw ogrodowych oraz służący zarazem do wypoczynku użytkowników działek i innych osób. Osoba mająca prawo użytkowania działki w ogrodzie działkowym nazywana jest działkowcem. (za Wikipedia)

Stałe zamieszkiwanie na terenie ROD jest korzystaniem z działki niezgodnie z przeznaczeniem, co stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy. Oznacza to, że za takie wykroczenie zarząd ROD może odebrać działkę.