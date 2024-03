Tego nie można robić podczas wizyty komornika. Na to musisz szczególnie uważać [18.03.2024]

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Na początek komornik powinien się przedstawić i pokazać legitymację służbową. Ma obowiązek pokazać także nakaz zajęcia nieruchomości lub ruchomości. Komornik nie ma prawa zajęć przedmiotów, które nie należą do dłużnika, nawet jeśli znajdują się w jego domu.

Nim jednak komornik pojawi się pod naszymi drzwiami będzie próbował odzyskać dług polubownie. I warto wtedy próbować się dogadać.

Działania komorników są uwarunkowane przepisami prawa. To właśnie komornik sądowy odzyskuje długi dla kredytodawców, jest gwarantem wykonania wyroku. On pilnuje, aby dłużnik wywiązał się z postanowienia sądu. I choć zawód ten oceniany jest negatywnie to sprawia, że wiele osób odzyskuje swoją własność i pieniądze.