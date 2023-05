Zakazane jedzenie dla psa

Trudno się oprzeć błagalnemu spojrzeniu psich oczu, jednak zdrowie naszego pupila powinno być najważniejsze. Niektórymi produktami spożywczymi po prostu nie wolno dzielić się z psem. Może też się zdarzyć, że podczas przygotowywania jedzenia coś nam spadnie na podłogę, a pies - jak to pies - złapie to w mgnieniu oka. Warto w takiej sytuacji wiedzieć, czy pokarm należy do szkodliwych dla psów i jest zagrożenie dla zdrowia i zżycia zwierzęcia, czy też nic się nie stanie z powodu zjedzonego pożywienia.