Tego nie warto dodawać do zupy, żeby schudnąć. Takie są najgorsze dodatki do zupy na odchudzanie

Pyszna, ciepła, kojąca miska domowej zupy to klasyczny wybór na jesienne i zimowe danie. Zupy są zdrowe, sycące i rozgrzwające a do tego łatwo je przygotować nawet na kilka dni. Jednak wystarczy jeden z tych popularnych składników, by domowa zupa była wrogiem odchudzania i stała się po prostu szkodliwa dla zdrowia.

Wydawać by się mogło, że domowe zupy nie mają wad. Jeśli zdecydujemy się zrobić je z pewnymi dodatkami, wtedy stają się wręcz szkodliwe dla zdrowia, szczególnie jeśli użyjemy ich wiele. A już na pewno nie pomogą nam w czasie prób zrzucenia kilku kilogramów.

Między innymi śmietana do zagęszczenia i zabielenia zupy to bogate źródło kalorii i tłuszczu. Ci, którzy chcą schudnąć powinni sięgnąć po alternatywę - przepisy na bazie tartych warzyw lub białego mięsa kurczaka. Natomiast kostki bulionowe z glutaminianem sodu pobudzają nasz apetyt, przez co jesteśmy skłonni więcej zjeść i tym samym “zawalić" dietę.