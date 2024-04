Tego nie wolno robić na działce - tego regulamin ROD zabrania. Można dostać mandat! [11.04.2024]

Co to jest działka ROD?

To, co określamy potoczną nazwą "działka", to Rodzinny Ogród Działkowy czyli w skrócie ROD. To, zgodnie z ustawą, wydzielony obszar przeznaczony na cele rodzinnych ogrodów działkowych (ROD), składający się z działek i terenu wspólnego, który służy do wspólnego korzystania przez działkowców. Działki ROD oraz teren wspólny wyposażone są w infrastrukturę ogrodową, jak budynki (np. świetlica), ogrodzenia, alejki i drogi ogrodowe, place zabaw, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne i inne.

Rodzinny ogród działkowy jest zarządzany przez stowarzyszenie ogrodowe, a dokładniej zarząd ROD. Co ważne, działkowiec nie jest właścicielem działki, a jedynie ją dzierżawi od gminy lub Skarbu Państwa. To oznacza, że wszelkie drzewa, krzewy, nawet altanka są własnością działkowca, ale ziemia - nie.