Tego unikaj gdy masz kłopoty z pamięcią. Ważne dla emerytów - tych produktów lepiej nie jedz [19.04.2023]

Pamięć to zdolność magazynowania i odtwarzania informacji, podstawowa funkcja w przyrodzie zapisana w kodzie genetycznym DNA. Pamięć naszych mózgów jest utrwalona i zmagazynowana w szarych komórkach kory mózgowej w postaci cząsteczek białkowych zwanych engramami. Nasze stany emocjonalne, wiedza, sposób widzenia świata mają wpływ na to, co i jak pamiętamy.

Pamięć uważana jest za jedną z najważniejszych funkcji mózgu. Bez pamięci nie wiedzielibyśmy kim jesteśmy, skąd pochodzimy i kim są nasi bliscy.