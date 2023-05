Tej substancji boją się kleszcze. Zobacz ten trik z internetu - spryskaj ubranie, a na pewno uciekną [12.05.2023]

Kleszcze to groźne pasożyty. Nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem patogenów chorobotwórczych. Kleszcze wywołują m.in. boreliozę, babeszjozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Szczyt aktywności kleszczy przypada na maj-czerwiec i wrzesień-październik (sezon grzybowy). W ciągu dnia kleszcze są najbardziej aktywne od pierwszej rosy do południa, a potem od godz. 16:00 do zmroku.Oto popularne domowe sposoby na kleszcze >>

pixabay.com