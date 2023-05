Ten błąd przy praniu może cię sporo kosztować. Przez to pralka pobiera o wiele więcej energii [20.05.2023 r.]

Pranie to dla wielu polskich rodzin codzienne rutynowe zajęcie. Pralka jest jednym z urządzeń, które pobiera stosunkowo dużą ilość prądu w porównaniu do innych sprzętów.

Dzienne zużycie energii elektrycznej pralki o klasie energetycznej A to około 0,55 kWh. Aby zaoszczędzić staramy się zapełnić bęben do końca. Niektórzy też czekają z praniem na taryfę - tańszy prąd płynie między godziną 13 a 15 oraz między 22 a 6 rano, zaś droższa stawka obowiązuje od 6 do 13.