Ten olej obniży cholesterol i pomoże na zgagę. Ciocia Krysia mówi, że musisz go mieć w swojej kuchni [19.06.2024 r.]

Rokitnik – jakie składniki zawiera?

Rokitnik to bogate źródło antyoksydantów, czyli substancji, które wymiatają wolne rodniki. Zawiera też mnóstwo nienasyconych kwasów tłuszczowych, flawonoidów opóźniających proces starzenia się organizmu, witaminy (m.in. A, C, czy E), a także mikroelementy, jak żelazo, wapń, czy krzem. Można powiedzieć, że to prawdziwa witaminowa bomba!