Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [9.05.2023 r.]

Zamiokulkas - co zrobić, gdy schną liście

Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną. Zdrowe liście są błyszczące, jakby nawoskowane. Zadbany zamiokulkas może dorastać nawet do 1,5 metra wysokości. Zamiokulkas lubi półcień, dobrze znosi też cień. Nie lubi przeciągów i nagłych zmian temperatur - w takim środowisku prawdopodobnie szybko zrzuci liście. Choć ta roślina nie wymaga wiele wysiłku i nadaje się nawet dla tych osób, które nie mają ręki do kwiatów , nawet ona w końcu zareaguje na złe warunki i niewłaściwą pielęgnację.

Zamiokulkas - jak często podlewać?

Zamiokulkasa lepiej podlewać za rzadko, niż go przelać. Jeśli jednak już dojdzie do przesuszenia, roślina da nam o tym znać poprzez zmarszczone listki. Po podlaniu odzyskają jędrność. Ale jeśli przelejemy zamiokulkasa, szybko zacznie gnić, a to już jest proces nieodwracalny.

Zamiokulkas magazynuje wodę w mięsistych liściach oraz podziemnych kłączach. Dlatego potrzebuje sporadycznego podlewania. Najlepiej podlewać zamiokulkasa dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce przeschnie. Zamiokulkasa należy podlewać raz na 2-3 tygodnie, a zimą nawet rzadziej.