Ten trik sprawi, że pelargonie w lipcu i sierpniu będą kwitły w nieskończoność. Oto świetny domowy nawóz [22.07.23]

Pelargonie to byliny, które kwitną od maja aż do pierwszych przymrozków. Są tanie, a ich urokiem możemy się cieszyć bardzo długi czas - od wiosny aż po jesień. Należą do roślin wieloletnich, odpowiednio przechowane, rozkwitną również w następnym sezonie. To rośliny uwielbiające słońce, lecz dobrze radzą sobie również w półcieniu. Lubią podłoże zasobne w składniki odżywcze.

