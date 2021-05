Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie 2021. Trwa wydłużony nabór w ARiMR. Do kiedy? [7.05.21]

Zmiany elementów proekologicznych

W sytuacji, gdy rolnik składający wniosek o dopłaty nie może zrealizować praktyki zazielenienia w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), wówczas może w każdym momencie dokonać zmiany elementu proekologicznego.

ARiMR: Zmiany elementów proekologicznych są możliwe przy spełnieniu następujących warunków: wyłącznie do wysokości odsetka powierzchni zadeklarowanej jako EFA we wniosku o przyznanie płatności na 2021 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 4,5% obszarów EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 4,5%); tylko w ramach działek będących w posiadaniu wnioskodawcy, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności na rok 2021; zmiana może być dokonywana w zakresie wszystkich rodzajów elementów EFA.