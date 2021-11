Testy na koronawirusa w Nowym Szpitalu w Świeciu. Od jutra można je wykonywać codziennie

Od jutra testy można wykonywać w mobilnym punkcie pobrań przy szpitalu w Świeciu codziennie od godz. 12 do 15.

Są one bezpłatne, jeśli pacjent okaże skierowanie. Może je wystawić lekarz rodzinny, lekarz w poradni nocnej i świątecznej, a od 29 października każdy lekarz, który nie ma umowy z NFZ, ale ma aplikację gabinet.gov.pl.

Na test warto się wcześniej zarejestrować.

- Jeżeli pacjenci mają możliwość, to zachęcamy do korzystania z rejestracji przez portal pacjent.gov.pl – mówi Przemysław Leśniewski, prezes Nowego Szpitala w Świeciu. - Znając wcześniej liczbę pacjentów, możemy się przygotować do badań. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości i zgłosi się w godzinach pracy punktu, to oczywiście zostanie przyjęty.