Tir za tirem w Grucznie. Tak będzie do końca listopada

Wielu z nich zjeżdża więc z S5 do Gruczna, żeby dotrzeć do Mondi krótszą drogą przez Dworzysko. Mieszkańcy są umęczeni hałasem i rozżaleni zniszczeniami, jakie pozostawia ciężki sprzęt.

- Tiry z belami papieru czy makulaturą i do tego wozy z drewnem. Domy we wsi się od nich trzęsą, nowo wybudowane chodniki są rozjeżdżane i strach jechać rowerem przez wieś – wyliczają Czytelnicy.

Adam Meller, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu przyznaje, że drogi w Grucznie nie są przystosowane do tak ciężkiego ruchu.

- Dlatego nigdy nie zaopiniowałem objazdu z drogi krajowej przez Gruczno – podkreśla. - Dochodzi do tego wtedy, gdy coś się dzieje na S5 i wtedy to policja wyznacza objazdy.

Co do kierowców tirów skracających sobie drogę przez Dworzysko i Gruczno:

- Moglibyśmy poprosić na miejsce Inspekcję Transportu Drogowego, ale prosimy mieszkańców Gruczna o jeszcze odrobinę cierpliwości. Do końca listopada węzeł Dworzysko ma być otwarty - mówi Meller.