Oto najpiękniejsze plaże i jeziora w Kujawsko-Pomorskiem.

Poprosiliśmy naszych Czytelników, by wskazali swoje ulubione plaże w Kujawsko-Pomorskiem. Do tej pory oddano już ponad 3700 głosów! Gdzie najchętniej wypoczywają mieszkańcy regionu? Jakie miejsce proponują turystom odwiedzającym Kujawsko-Pomorskie?

W naszej galerii znajdziecie dobrze znane ośrodki wypoczynkowe, ale i mniej popularne miejscówki. Wszystkie one jednak są bardzo lubiane przez naszych Czytelników. To one otrzymały najwięcej głosów w naszej sondzie.