To antyafrodyzjaki - stracisz po nich ochotę na seks. Tych rzeczy nie jedz na randce [13.01.2024]

Obniżone libido - przyczyny

Libido to inaczej popęd seksualny. To, czy mamy ochotę na intymne zbliżenie, zależy od wielu czynników. Jeśli trafiliśmy na właściwą osobę, to dopiero połowa drogi. Na nasze zainteresowanie seksem, a właściwie jego brak, może wpływać wiele czynników, takich jak stres w pracy lub spowodowany sytuacjami w życiu osobistym, przyjmowane leki, niesprzyjające warunki mieszkaniowe, a nawet niewłaściwa dieta.

To, co jemy, ma bowiem duży wpływ na biochemię naszego organizmu. Niektóre produkty zwiększają libido i ochotę na seks - nazywamy je afrodyzjakami, a inne - wręcz przeciwnie - zmniejszają libido.