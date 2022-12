To będzie zdaniem niektórych drugie 500 plus. W 2023 roku ruszy program Pierwsze Mieszkanie [27.12.2022 r.] Joanna Gólczyńska

W 2023 roku rząd rusza z nowym programem pomocowym dla rodzin i nie tylko. Po "500 plus", "Mieszkanie plus" czy "Zerowym PIT" przyszedł czas na projekt "Pierwsze Mieszkanie". Program skierowany jest do osób, które planują zakup swojego pierwszego M, jednak bariery finansowe obecnie uniemożliwiają im inwestycję. Kto może skorzystać z programu i ile można zyskać? Sprawdź na kolejnych slajdach naszej galerii. pixabay Zobacz galerię (15 zdjęć)

W 2023 roku rząd rusza z nowym programem pomocowym dla rodzin i nie tylko. Po "500 plus", "Mieszkanie plus" czy "Zerowym PIT" przyszedł czas na projekt "Pierwsze Mieszkanie". Program skierowany jest do osób, które planują zakup swojego pierwszego M, jednak bariery finansowe obecnie uniemożliwiają im inwestycję. Można zyskać kolejne "500 plus", tym razem chodzi jednak nie o 500 zł, lecz 500 tys.! Kto może skorzystać z programu i jakie są warunki udzielenia wsparcia? Sprawdź w naszym artykule.