To dzieje się teraz z organizmem, gdy jesz łososia. Te osoby powinny włączyć łososia do diety [8.12.2023] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Łosoś jest jedną z najchętniej kupowanych i przyrządzanych ryb. Równocześnie jest to ryba, która niezbyt pozytywnie się kojarzy - zwłaszcza, gdy mowa o łososiu hodowlanym. Jak się okazuje, warto jeść łososia, ponieważ może mieć on bardzo dobry wpływ na zdrowie. Jakie są zalety i wady spożywania łososia? Co dzieje się z organizmem, gdy jemy łososia? Kto szczególnie powinien włączyć łososia do swojej diety? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.