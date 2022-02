To dzieje się z organizmem gdy jemy brokuły. Dlaczego warto je włączyć do diety? [3.02.22]

Warzywa to podstawa diety każdego. Bez wyjątku powinniśmy je jeść. Nie zawsze wszystkie, ale z pewnością wśród tak szerokiego asortymentu znajdziemy odpowiednie warzywo dla siebie. My sprawdzamy, dlaczego warto jeść brokuły.Kto powinien je włączyć do swojej diety, a kto lepiej, aby ich unikał. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne