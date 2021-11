To dzieje się z organizmem, gdy jemy kartofle. Niektóre osoby powinny unikać jedzenia ziemniaków! [2.11.21] JJ

Ziemniaki to nieodłączny element wielu obiadów. To także składnik jednej z ulubionych przekąsek: frytek i chipsów. Ziemniaki to źródło energii, białka, a także witamin i składników mineralnych. Stare ziemniaki są bardziej kaloryczne niż młode, ale mają mniej witaminy C. Za to zawierają więcej potasu i fosforu, witamin B1 i B6. Najzdrowsza forma to ziemniaki gotowane (max. przez 20-25 minut) lub pieczone. Zobaczcie, kto powinien jeść ziemniaki a kto ich unikać.