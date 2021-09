Papryka to świetne źródło witamin: A, B1, B2, B3, B6 i B9, C , E i K. Połówka średniej wielkości czerwonej papryki daje 100% dziennego zapotrzebowania na beta-karoten, zaś dwa jej strąki są w stanie uzupełnić niedobory witaminy E i K. Zobaczcie co dzieje się z naszym organizmem gdy jemy paprykę. W jakiej formie ją najlepiej spożywać i wiele więcej informacji na temat tego pysznego warzywa. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne