To dzieje się z organizmem, gdy jemy ryby. Te osoby nie powinny jeść mięsa ryb [13.01.2023 r.]

Takie są skutki jedzenia ryb. To mięso zdrowe, które zawiera mnóstwo białka, kwasy omega-3, żelazo, fosfor i mnóstwo innych wartości. Są jednak w mięsie ryb także niebezpieczne substancje. Czy można jeść surowe ryby? Co warto kupować i zjadać pangę? Czy małe dzieci powinny jeść ryby? Odpowiadamy na te pytania Sprawdzamy, kto nie powinien jeść ryb, jakie gatunki najlepiej spożywać i w jaki sposób unikać ich przygotowania >>>Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Jacek Smarz