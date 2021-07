To dzieje się z organizmem, gdy jesz dużo marchwi. Niektórzy nie mogą przesadzać!

Starta i gotowana marchewka to jeden z pierwszych kroków niemowląt, do dorosłych posiłków. Warzywo jest lekkostrawne, polecane zwłaszcza osobom chorym. Oprócz tego, że pomaga wrócić do zdrowia, dodaje energii, oczyszcza z toksyn, poprawia apetyt. Weźcie pod uwagę, że marchew jest warzywem, które zyskuje w czasie gotowania.

W takich sytuacjach warto jeść marchewki. Kto powinien włączyć je do diety?

Choć w Polsce marchewki są niezwykle popularne, to nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jakie niesamowite właściwości posiadają. Kiedy powinniśmy jeść dużo marchwi? W jaki sposób marchewki wpływają na organizm? Zobacz koniecznie w naszej galerii.