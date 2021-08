To dzieje się z organizmem, gdy jesz kalafiora. Zaskakujące skutki włączenia kalafiora do diety [10.08.2021]

Jakie mogą być skutki uboczne jedzenia kalafiora? Zdaniem naukowców i dietetyków, reakcja organizmu może być zaskakująca.Kalafior to jedno z ulubionych warzyw z rodziny kapustnych. Jest ukochanym warzywem osób odchudzających się, ponieważ jest nie tylko niskokaloryczny, ale także zawiera sporo błonnika. To warzywo jest naturalnym źródłem ważnych witamin i minerałów, takich jak witamina C wspomagająca odporność i wapń budujący kości, ale także zawiera korzystne fitochemikalia, takie jak chlorofil. Jednak istnieją pewne efekty uboczne jedzenia popularnego warzywa, jakim jest kalafior, o których każdy powinien wiedzieć.Co dzieje się z organizmem, gdy zjesz kalafiora? Oto niektóre z najbardziej zaskakujących skutków ubocznych jedzenia kalafiora. Poznaj je na kolejnych slajdach >>>>>

pixabay.com