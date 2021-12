To dzieje się z organizmem po zjedzeniu karpia. Kto powinien jeść, a kto unikać tej ryby? [15.12.2021]

Karp to najbardziej wigilijna ryba, która gości na wielu stołach w polskich domach. Możliwości przyrządzenia karpia jest wiele, od tradycyjnie smażonych dzwonków, po rybę w galarecie czy nawet po grecku. Większość z nas karpia je tylko raz w roku od święta. A jak się okazuje to błąd. Karp ma wiele składników odżywczych i bardzo dobry wpływ na nasz organizm. Co się dzieje, gdy jemy karpia? Postanowiliśmy sprawdzić, kto powinien jeść karpia, a kto go unikać! Plusy i minusy jedzenia karpia na kolejnych zdjęciach >>>

archiwum/zdjęcie ilustracyjne