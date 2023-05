To im przysługuje prawo do darmowego wyjazdu do sanatorium. Wiemy, kto może pojechać bez opłat

Kiedy pojedziesz za darmo do sanatorium?

Starając się o skierowanie do sanatorium z NFZ, musimy udać się do swojego lekarza. To on przygotowuje wniosek, a do jego wypełnienia, poza naszymi danymi, potrzebne będą także aktualne wyniki badań – OB, morfologię, badanie moczu, rentgen klatki piersiowej i EKG. W poniższej galerii zobaczcie, w jakich sytuacjach możemy pojechać bezpłatnie na turnus do sanatorium: