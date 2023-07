To już ostatni dzwonek, aby dostać wyższą emeryturę. Takie są zasady lipcowych emerytur [21.07.2023] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Nasze składki, które regularnie wpłacamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są uwzględniane w obliczeniach naszej przyszłej emerytury, biorąc pod uwagę przewidywaną długość życia. Wysokość składek i kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna odbywa się zawsze w czerwcu. Dlatego seniorzy, którzy zdecydują się złożyć wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a tym samym wyższe świadczenie. PIXABAY

Od lipca emerytury zostaną podwyższone o 200-500 złotych! Jak skorzystać z tej możliwości? W 2023 roku prawie 300 tysięcy osób osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się poczekać z złożeniem wniosku o emeryturę do lipca, będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. To ważna decyzja dla nich, czy kontynuować pracę przez kilka miesięcy, czy też natychmiast przejść na emeryturę, ponieważ może to przynieść nawet kilkaset złotych dodatkowych rocznie w postaci korzyści finansowych.