To koniecznie odlicz od podatku w 2023 roku. Możesz dzięki temu sporo zyskać! [4.04.2023 r.]

Od 15 lutego do 2 maja 2023 roku wszyscy podatnicy będą musieli rozliczyć się z urzędem skarbowym. Warto zrobić to umiejętnie aby jak najwięcej skorzystać. Przede wszystkim warto sprawdzić, czy będzie nam się lepiej opłacało rozliczenie samodzielne czy ze współmałżonkiem. jest kilka sytuacji, w których lepiej postawić na rozliczenie wspólne. Po drugie warto skorzystać z przysługujących nam ulg, a jest ich całkiem sporo. W 2023 roku mamy kilka nowych ulg które będzie można rozliczyć po raz pierwszy.

W 2023 roku musimy też pamiętać o zwolnieniach z podatku do kwoty 30 tys. złotych. To ważne, bo aby otrzymać zwrot z podatku musimy go najpierw zapłacić. Jeśli nasze roczne dochody nie przekroczyły 30 tys. złotych to nie będziemy mogli odliczyć wielu ulg, co jednak nie znaczy że żaden ze zwrotów nam nie będzie przysługiwał, bo są pewne wyjątki.