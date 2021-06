To kupicie teraz od komornika w Kujawsko-Pomorskiem. Domy, samochody ale nie tylko!

Licytacje komornicze to często okazje do kupienia czegoś w okazyjnej cenie. Choć komornicy budzą mieszane uczucia, to należy pamiętać, że wykonują tylko egzekucję na dłużnikach, aby odzyskać pieniądze dla wierzyciela. Zobaczcie, co tym razem można kupić na licytacjach w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawdźcie oferty na kolejnych zdjęciach >>>

archiwum/pixabay/zdjęcie ilustracyjne