To może się nam stać, gdy zjemy zepsutego pomidora. Co z odkrojoną pleśnią? [lista - 2.05.2022 r.] Kamila Pochowska

Czasem zdarza się tak, że mimo odpowiednich warunków pomidory zaczynają gnić i pojawia się na nich pleśń. Według niektórych odkrojenie jej pozwala na bezpieczne jedzenie dalszej części rośliny. Jak twierdzą eksperci to ogromny błąd, który może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie.Szczegóły prezentujemy na kolejnych slajdach naszej galerii >>> pixabay Zobacz galerię (8 zdjęć)

Pomidory są smaczne i soczyste, lecz niestety szybko się psują. Wtedy pojawia się na nich pleśń. Dla niektórych jest to jasny przekaz, że pomidor nie nadaje się do konsumpcji. Są i tacy, którzy odkrajają zepsuty kawałek. Czy to zdrowe? Według ekspertów nie powinno się tak ryzykować.