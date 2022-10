To możesz zrobić z zużytymi zniczami i sztucznymi kwiatami na grobach

Im mniej szklanych i plastikowych zniczy, im mniej sztucznych kwiatów i stroików z tworzyw sztucznych trafi do kontenerów z odpadami tym lepiej dla naszego środowiska czy nawet – mówiąc górnolotnie – planety.

We własnym sumieniu należy rozważyć czy epatowanie wyszukanymi, drogimi zniczami, czasem tylko po to, aby pochwalić się przed rodziną lub sąsiadami, nie jest przypadkiem jednym z tych „grzechów ekologicznych”, o których w swych wystąpieniach wspominał papież Franciszek. „Myślimy o tym, by wprowadzić do Katechizmu Kościoła Katolickiego grzech ekologiczny, grzech przeciwko wspólnemu domowi” – mówił Ojciec Święty.

Każdego roku Polacy kupują ok. 300 mln zniczy, a te po wypaleniu i tak trafiają na śmietniki. Tak dajemy się wciągnąć w spiralę cmentarnego przemysłu i sami nakręcamy ten biznes.