To można wyczytać z tablic rejestracyjnych samochodów. Poznasz nie tylko miasta [lista]

To możesz wyczytać z tablic rejestracyjnych samochodów - lista

Jak wyglądają tablice, których nigdy nie widziałeś? Co oznaczają niektóre kolorowe tablice? Poznaj szczegóły w naszej poniższej galerii .

Litery zabronione w rejestrach

Jedna, dwie lub trzy pierwsze litery to tzw. wyróżnik miejsca. Pierwsza litera oznacza województwo, a jedna lub dwie następne – powiat. W przypadku jednej litery - chodzi o miasto na prawach powiatu (lub dzielnicę Warszawy. Gdy na początku występują dwie litery oznaczają one powiat ziemski (istnieją jednak odstępstwa od tej reguły). Po wyróżniku powiatu (w tablicach zmniejszonych – województwa) mamy wyróżnik pojazdu, w którym można nie stosuje się litery B, D, I, O, Z ze względu na podobieństwo do cyfr 8, 0, 1, 0, 2.