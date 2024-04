To musisz zrobić teraz aby tegoroczna malina obrodziła. Oto popularne triki [8.04.2024 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Maliny to idealne owoce do deserów, ale i zimowych przetworów. Sok malinowy sprawdzi się na przeziębienia, a zamrożone maliny sprawią ze ulubiony sernik będzie jeszcze lepszy. Te niewielkie owoce to prawdziwe bomby witaminowe. Sprawdzi się zarówno dla osób z różnymi chorobami, ale także tych, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. A jak zadbać o krzewy malinowe aby obrodziły w smaczne i soczyste owoce? Zobaczcie.