To najrzadsze i najbardziej nietypowe imiona męskie w Polsce z 2022 roku. Są naprawdę oryginalne! Weronika Błaszczyk

Najpopularniejsze imiona męskie w 2022 roku to m.in. Antoni, Jan, a także Aleksander. Niektórzy rodzice za to wolą dużo rzadsze i bardziej nietypowe propozycje. Takich pomysłów zdecydowanie nie brakuje. Pokazują to informacje dostępne na stronie dane.gov.pl. Wiele zaproponowanych imion brzmi naprawdę oryginalnie. Jakie są najrzadziej nadawane i najbardziej nietypowe imiona męskie nadane dzieciom w pierwszej połowie 2022 roku? Sprawdź koniecznie naszą galerię, by się tego dowiedzieć! Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL.