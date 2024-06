To należy się za darmo w sanatorium na NFZ. Zaszły spore zmiany [12.06.2024]

Od 1 lipca 2023 roku skierowania do sanatoriów w Polsce są wystawiane już tylko w formie elektronicznej. E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest automatycznie przesyłane do odpowiedniego oddziału NFZ już w momencie wystawienia. Pacjent nie musi więc pilnować terminów i przynosić papierowego wydruku skierowania do oddziału.

Po zarejestrowaniu w systemie skierowanie jest rozpatrywane przez lekarza – specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, zatrudnionego w NFZ. Ma on 30 dni na zakwalifikowanie pacjenta na leczenie lub odrzucenie jego skierowania z powodów medycznych, liczone od daty rejestracji skierowania w systemie.

Jeśli je zatwierdzi, to przekaże do systemu informację o numerze skierowania, sposobie rozpatrzenia i przewidywanym okresie oczekiwania. W przypadku niekompletnego skierowania lekarz poprosi o jego uzupełnienie. Powiadomienie o przyznaniu miejsca i terminie turnusu przyszły kuracjusz otrzyma na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, a także w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą.