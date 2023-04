To należy włożyć do koszyczka ze święconką. Oto lista produktów i ich symbolika [07.04.2023] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Co powinno się znaleźć w koszyczku ze święconką? W Wielką Sobotę tradycyjnie święci się pokarmy. Co roku do koszyczka wielkanocnego trafiają do takie same produkty, wśród nich jajka, chleb, sól czy baranek. Mimo to zdarza się, że niektórzy zapominają o ważnych elementach święconki. Sprawdź teraz naszą listę produktów, które należy włożyć do koszyczka ze święconką, żeby o niczym nie zapomnieć!